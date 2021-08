Welche Sternzeichen haben diese Woche besonderes Glück und für wen läuft es unter Umständen nicht so gut? In unserem wöchentlichen Horoskop erfahren Sie, was die Zukunft für Sie bereithält. Widder 21.03.–20.04. Eine große Müdigkeit macht sich bei Ihnen bemerkbar. Sie sollten eventuell versuchen, einer Aktivität im Freien nachzugehen oder ein paar Tage auszuspannen. Stier 21.04.–20.05. Beruflich geht es im Moment steil bergauf. Üben Sie trotzdem Zurückhaltung und überfordern Sie sich nicht...