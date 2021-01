Die Corona-Situation in unserem Land bleibt weiterhin angespannt. Die hohen Infektionszahlen und die Verbreitung der ansteckenden Virusmutation sorgen für eine Verlängerung des Lockdowns bis einschließlich 7. Februar.

TIROL. Um ein neuerliches Ansteigen der Infektionszahlen zu verhindern, hat die Bundesregierung am Sonntag weitere Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie bekannt gegeben. Nun soll bis mindestens 7. Februar der harte Lockdown fortgesetzt werden. Erst dann soll in langsamen Schritten wieder Schulen und Handel öffnen. Die Gastro-Betriebe, Veranstalter und Tourismus müssen sich noch bis Ende Februar gedulden. Zudem werden die Abstandregeln verschärft. Hinzu kommt eine FFP2-Maskenpflicht im Handel und öffentlichen Verkehrsmitteln.

Neue Regeln ab 25. Jänner

Der Mindestabstand wird vergrößert. Dieser gilt für Personen, die nicht im selben Haushalt leben. Ab 25. Jänner gilt eine Erhöhung der Abstandregeln von einem Meter auf zwei Meter sowie eine FFP2-Maskenpflicht im Handel und in öffentlichen Verkehrsmitteln.

Schulen

Die Schulen bleiben weiterhin bis zu den Semesterferien im Distance-Learning. Das bedeutet, die Schulen starten in Tirol wieder am 15. Februar. Die Betreuungsmöglichkeiten an Schulen und Kindergärten werden weiterhin bestehen bleiben.

Handel und Gastro

Der Handel und die Gastronomie müssen weiterhin geschlossen bleiben. Die Take away und Lieferdienste bleiben weiterhin bestehen. Erst Mitte Februar wird eine Entscheidung über die Öffnung getroffen. Veranstaltungen sind weiter bis Ende Februar untersagt. Ab 8. Februar sollen voraussichtlich Handel sowie Friseure und Kosmetiksalons unter strengen Auflagen öffnen dürfen.

