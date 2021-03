Im Herzen der Tuxer Alpen im Wattental liegt die Almkäserei Alpe Lizum. Seit über 500 Jahren wird die Alm schon bewirtschaftet und aktuell von einer Pachtgemeinschaft aus fünf Bauern weiterbetrieben.

AMPASS-WATTENTAL. Würziger Käsegeruch liegt in der Luft, wenn der Obmann der Pachtgemeinschaft, Michael Nock, die Türen zu seinen Schätzen öffnet. Reihe an Reihe liegen die Käselaibe im Käsestollen bei Ampass und warten auf die ideale Reife. Die jahrhundertealte Almkäserei, Alpe Lizum im Wattental, produziert jährlich, mit fünf Bauern, Bergkäse und Butter im großen Stil. Die Alm wird im Sommerbetrieb mit 150 Milchkühen, 150 Jungvieh und 40 Schweinen bewirtschaftet. Die restliche Zeit vom Jahr verbringen die Bauern mit der Vermarktung der Produkte und der eigenen Landwirtschaft. So werden in drei Monaten ca. 16 Tonnen Bergkäse, 1.500 Kilo Butter und ca. 2.000 Kilo Käse nach Tilsiter Art (Lizumer Kasermandl) produziert. Der Betrieb ist zertifiziert, ursprungsgeschützt und hat schon mehrmals Preise bei der Almkäseolympiade Galtür und der Käsiade in Hopfgarten abgeräumt. „Bei den Wettbewerben sind wir jedes Jahr dabei, denn mit einem schlechten Käse kann ich nicht auf den Markt gehen", so Nock. Die Vermarktung der Produkte erfolgt direkt, bedient werden aber auch diverse Bauernläden und Großkunden wie M-Preis. Das Gütesiegel "AMA GENUSS REGION" garantiert dabei Qualität und regionale Herkunft.

