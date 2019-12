THAUR. Am 26. Dezember am Abend kollidierte in Thaur ein 17jähriger Mopedlenker beim Überholen mit einem abbiegenden PKW.

Mopedkollision bei einem Überholmanöver in Thaur



Am 26.12.2019 gegen 19:46 fuhr ein 17jähriger mit seinem Moped in Thaur über die Bert-Köllensperger-Straße in Höhe der Physiothermstraße. Dort wollte er ein Auto überholen. Dabei übersah er ein Auto, das links abbiegen wollte. Er fuhr frontal in die hintere Schiebetür des PKWs.

Der Lenker des Mopeds und sein Beifahrer wurden dabei unbestimmten Grades verletzt. Sie wurden im Anschluss in die Klinik Innsbruck bzw ins BKH Hall in Tirol eingeliefert. Beide Fahrzeuge wurden schwer beschädigt.

