Der Nachfolger von Altbgm. Max Harb ist er mit seiner jahrelangen Erfahrung als Vizebürgermeister gut vorbereitet. Bürgermeister Schwemberger widmete sich in dieser Zeit bereits bevorzugt den Themen moderne Kinderbetreuung, Neugestaltung des Dorfzentrums und Förderung des Zusammenlebens in Volders.

Herzensprojekt Leistbares Wohnen

So verwundert es auch nicht, dass er sich in seiner Funktion als Bürgermeister die bereits mit seinen GemeinderatskollegInnen verhandelten Projekte Leistbares Wohnen, Betreutes Wohnen und Ortsraumgestaltung mit viel Energie weitertreiben wird. Ein Teil davon ist bereits verwirklicht (Haus der Generationen mit Kinderbetreuungsstätte, neue Vereinslokale, 13 betreubare Wohnungen), für ein weiteres Projekt ist mit 2023 der Baubeginn in greifbarer Nähe (Postgründe) und auch der barrierefreie Umbau des Gemeindehauses ist auf der Vorhabenliste des neuen Gemeinderates. Darüber hinaus stehen die Sicherstellung der Wasserversorgung, eine Überdachung des Kirchplatzes für Outdoor-Veranstaltungen und verkehrsberuhigende Maßnahmen auf der Agenda des neuen Bürgermeisters.

Teamarbeit mit den besten Köpfen

“Als Teamplayer schätze ich breitgefächerte Meinungen, denn es geht mir um einen konstruktiven und innovativen Wettbewerb von Ideen”, so Schwemberger. Zusammen mit einem Team der besten Köpfe möchte er das Beste für die Gemeinde bewirken und auch bewusst BürgerInnen einbinden und deren Bedürfnisse und Wünschen ein gewichtiges Wort geben. “Miteinander im Team an einem Strang ziehen und nichts über die Köpfe der Beteiligten hinweg entscheiden”, so lautet das Motto des 52-jährigen Familienmenschen, der in seine politische Arbeit auch seine Erfahrung als Unternehmer einbringen wird. “Ich möchte meine Projekte zielgerichtet und mit einer gesicherten Finanzierung angehen - und natürlich auch zu Ende bringen. Was ich einmal begonnen habe, das führe ich auch zu einem erfolgreichen Abschluss”, so Neobürgermeister Peter Schwemberger abschließend.