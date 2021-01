Noch immer keine öffentlichen Gottesdienste

Der 3. Lockdown hat zufolge, dass noch bis mindestens einschließlich 17. Jänner 2021 keine öffentlichen zugänglichen Gottesdienste stattfinden.

HALL. Die Diözese Innsbruck der katholischen Kirche informiert auf ihrer Homepage über Modelle für die Feier zu Hause bzw. im kleinen Kreis und dem Angebot der Gottesdienste im Internet und TV. Anregungen dazu finden Sie auf www.dibk.at/gottesdienst und die Gottesdienstangebote in den Medien (https://www.dibk.at/Glaube-Feiern/Gottesdienst/Gottesdienste-in-den-Medien).

Familienandachten via WhatsApp

In der Pfarre St. Nikolaus in Hall in Tirol geht man weiter den digitalen Weg und feiert daher jeden Sonntag via WhatsApp Familienandachten. Interessierte können sich einfach via WhatsApp unter PA Andrè 0676/87307692 anmelden. Bei Begräbnissen sind Feiern bis zu 50 Personen zulässig. Dies gilt auch für Gottesdienste (Messfeier/Wort-Gottes-Feier) unmittelbar vor oder nach der Bestattung. Für beide Anlässe gelten die Regeln der Rahmenordnung der Bischofskonferenz, gültig seit 28. Dezember 2020.

Fernsehgottesdienste:

Sonntag, 10 Uhr, ORF III

Sonntag, 9.30 Uhr, ZDF

Sonntag, 9 Uhr, ServusTV

Radiogottesdienste:

Sonntag, 10 Uhr, ORF (Ö2): Sonntagsmesse in den Regionalradios des ORF

Mo-Sa, 12 Uhr, So 10.15 Uhr: Radio Klassik Stephansdom

Mo-Fr, 7 Uhr und 8 Uhr, So 10 Uhr: Radio Maria

Mo-Sa, 9 Uhr: Radio Horeb

Mo-So, 7 Uhr: vaticannews.va – Messe mit Papst Franziskus (Italienisch mit deutscher Übersetzung)

