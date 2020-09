Im Skatepark Hall, wird am 3. Oktober gefeiert – ein lokaler Treffpunkt mit neuem Schliff für Groß und Klein.

HALL. Der Haller Skatepark hatte eine Sanierung dringend nötig. Durch die ständigen Wettereinflüsse und Abnutzung waren die Rampen sehr beschädigt. Nach Gesprächen mit Vizebgm. Werner Nuding, Umweltamtsleiter Michael Neuner und "Park In"- GF Alexander Eder entwickelten sich die Ideen der Skatecrew von ersten Plänen zu einem ausgereiften Instandhaltungskonzept, das mit Mitte September abgeschlossen wird.

Alte Rampen saniert

Im Juli wurden beschädigte und ausgediente Rampenplatten von engagierten SkaterInnen ausgetauscht. Dadurch wird die geforderte Sicherheit gewährleistet. Im September wird der Boden geschleift, somit erstrahlt der Skatepark dann wieder in neuem Glanz – mit gewohnt gemütlicher Atmosphäre. Von dem Ergebnis kann man sich am 3. Oktober ab 12 Uhr im Skatepark überzeugen. Die Skategemeinschaft lädt in Kooperation mit dem Jugendhaus "Park In" zum Einweihungsfest "Ride for Richie", welches an den im Oktober 2019 verstorbenen Erich Kaneider, den ehemaligen Mitarbeiter des Jugendhauses und "Ziehvater" so mancher Skater, erinnert. Groß und Klein sind bei Programmpunkten wie Graffiti-Workshop, Skate-Contest, dem Auftritt des Absamer Beatbox-Talents Samuel Plieger und einer Open-Mic-Session herzlich willkommen. Auch für die Verpflegung der Gäste und ZuschauerInnen ist bestens gesorgt.