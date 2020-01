Schlüsseldienst–Betrüger in Absam unterwegs

Schlüsseldienste, die horrende Honorare verlangen, sind leider keine Seltenheit mehr. Zwei Arbeiter eines "Schlüsseldienstes" stellten für ihre erfolglose Arbeit eine hohe Rechnung. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

ABSAM. Weil ihre Wohnungstüre einen Defekt hatte, verständigte eine 51-jährige Frau am 31. Dezember 2019 einen Aufsperrdienst. Zwei „Arbeiter“ erschienen, die trotz mehrfacher Versuche die Türe nicht öffnen konnten und stark beschädigten. Daraufhin brachen die Arbeiter die Versuche ab und verlangten dafür eine Stornogebühr in Höhe von 60 EURO. Nachdem die Geschädigte die Telefonnummer des Vorgesetzten verlangte, flüchteten die Männer mit einem roten Skoda und tschechischen Kennzeichen. An der Wohnungstüre entstand ein Sachschaden in derzeit unbekannter Höhe. Die Männer sind dunkelhäutig und in Privatkleidung unterwegs. Die Polizei und die Arbeiterkammer warnt vor dubiosen Schlüsseldiensten im Internet.

Ermittlungen der Polizei laufen

Ermittlungen gegen Schlüsseldienste überwiegend aus Deutschland laufen in ganz Österreich. So wurde im Jahr 2019 ein 26-jähriger wegen Sachwuchers schuldig gesprochen. Er kassierte für den Tausch eines Sicherheitsschlosses 937,36 Euro.