Ein Unfall auf der Inntalautobahn (A12) bei Hall in Tirol hat am späten Dienstagnachmittag für erhebliche Verkehrsbehinderungen gesorgt. Ein vermutlich übermüdeter 43-Jähriger bemerkte zu spät, dass das Auto vor ihm anhielt und prallte in das Heck.

HALL. Ein 43-jähriger Lenker war gegen 16:30 Uhr mit seinem Pkw auf der Inntalautobahn A12 in westliche Richtung unterwegs. Im Gemeindegebiet von Hall bemerkte der Lenker zu spät, das vor ihm anhaltende Auto einer 59-jährigen Lenkerin. Trotz eingeleiteter Vollbremsung fuhr der Mann voll auf das Heck auf, es kam zu Crash. Dadurch wurde das Auto zur Betonleitwand gedrückt und kam entgegen der Fahrtrichtung zum Stillstand. Die Frau wurde durch den Unfall unbestimmten Grades verletzt. Ihre 14-jährige Beifahrerin blieb unverletzt. Die Stadtfeuerwehr Hall in Tirol stand mit insgesamt 11 Kräften und zwei Fahrzeugen im Einsatz. Es kam in beide Richtungen zu erheblichen Verkehrsverzögerungen, berichtet die Polizei.

Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr am Pannenstreifen vorbeigeleitet. Es kam in beide Richtungen zu Verkehrsverzögerungen.

