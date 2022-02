Am Dienstagnachmittag kam es zu einem schweren Raub mit Körperverletzung beim Olympischen Dorf in Innsbruck. In der Tiefgarage eines Lebensmittelmarktes gingen drei Unbekannte auf einen Mann los. Laut Polizei dürfte ein Drogengeschäft den Streit ausgelöst haben.

INNSBRUCK/RUM. Am Dienstagnachmittag wurde ein 56-Jähriger beim Versuch, Suchtmittel zu erwerben, Opfer eines Raubüberfalls, berichtet die Polizei. Der Mann war einer unbekannten, männlichen Person in eine Tiefgarage eines Lebensmittelmarktes in der An-der-Lan-Straße gefolgt, wo es zu einer Transaktion kommen sollte. Dabei habe er zwei weitere Personen - offensichtlich Begleiter der Verkäufers - bemerkt, welche ihnen in die Garage folgten. Nachdem der Mann einen niederen dreistelligen Eurobetrag aus seiner Jackentaschen heraus geholt hatte, stürzten sich die drei Männer auf ihn und schnappten sich das Geld. Anschließend habe der 56-Jährige von hinten einen Schlag auf den Kopf bekommen und kam dabei zu Fall. Nachdem die drei Männer mehrmals mit Händen und Füßen auf ihr Opfer einprügelten, flüchteten die Täter in Richtung Neu Rum. Eine großangelegte Fahndung verlief ohne Erfolg. Das Opfer erlitt durch den Vorfall leichte Verletzungen.

Die Ermittler sichern den Tatort.

Foto: Zeitungsfoto.at

