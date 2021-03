Vom 24. bis 28. März führt der Skiclub Hall-Absam die österreichischen Meisterschaften im Slalom, Riesentorlauf und in der Alpinen Kombination am Glungezer durch. Nach über 65 Jahren werden wieder einmal die größten Skisportler in Tulfes zu sehen sein.

TULFES. Der Hausberg der Haller, wird nach der Spezialabfahrt bei den 2. Alpinen Skiweltmeisterschaften (FIS-Meisterschaft) 1933 und den Tiroler Skimeisterschaften 1955 wieder einen nationalen Bewerb austragen. Alpine Spitzensportler werden bei den österreichischen Meisterschaften aufzeigen und ihr Bestes geben. Die Rennen werden auf der neu errichteten Rennpiste stattfinden. Ein Zuschauen vor Ort ist aufgrund der Covid-19 Verordnung nur begrenzt möglich. Im Zeitraum der Meisterschaft werden die Pisten für den allgemeinen Schilauf gesperrt. Nach einer zweitägigen Pause werden die letzten Rennen vom 30. März bis 1. April fortgesetzt.

Programm Übersicht



Die Rennen starten jeweils um 9:15 Uhr.

MI 24.03. Super G Damen

DO 25.03. Alpine Kombi Damen

FR 26.03. Super G Herren

SA 27.03. Alpine Kombi Herren

SO 28.03. PAUSE

MO 29.03. PAUSE

DI 30.03. Riesentorlauf Herren

MI 31.03. Slalom Damen und Herren

DO 01.04. Riesentorlauf Damen

