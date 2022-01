ABSAM. Die SPÖ stellt seit 2004 den Bürgermeister in Absam, die absolute Mehrheit erlangte man im Jahr 2010 – auch 2016 konnte sie beibehalten werden. Auch für die kommenden Gemeinderatswahlen im Feber hat man sich zum Ziel gesetzt, die Absolute zu verteidigen.

Ziele und Projekte

Als wichtige Projekte nennt Bürgermeister Manfred Schafferer, der das Team „SPÖ und Parteiunabhängige“ in die Wahl führt, unter anderem die Umgestaltung der denkmalgeschützten Villa Benedikta zu einem Multifunktionsgebäude (Bürgerbeteiligungsprozesses), die Rasenplatz-Sanierung am Sportplatz, Straßensanierungen, dder die Reaktivierung des Jugendbeirates, über den junge Gemeindebürger ihre Ideen einbringen können. Beim Thema Wohnbau wolle man künftig stärker auf Miet- als auf Eigentumswohnungen setzen. Von thermischer Sanierung bis zur laufenden Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED sei schon viel passiert, sagt Schafferer. Die verstärkte Förderung von Photovoltaikanlagen in Privathaushalten wurde beschlossen, die Kommune möchte mit einer Anlage auf der Gemeindeamtsfassade Vorbildwirkung entfalten. Fix sei auch schon, dass an fünf Standorten übers Dorf verteilt Stromtankstellen errichtet werden.



„Ich gehe mit einem guten Gefühl in die Wahl, wir haben ein super Team. Wir wollen weiterhin auf Klimaschutz setzten. Geplant sind fünf Stromtankstellen im Ort, die wir im Frühjahr umsetzen. Außerdem forcieren wir den Fernwärmeausbau mit der Hall AG. Allerdings werden sich durch die pandemiebedingte Lieferschwierigkeiten einige Projekte leider verzögern“,

erklärt Schafferer. Budgettechnisch stehe die Gemeinde übrigens absolut gut da, betont er. „Wir müssen für die kommende Projekte keine Schulden aufnehmen und bauen die bestehenden kontinuierlich ab.“

Manfred Schafferer geht mit positiven Gefühlen in die kommende Gemeinderatswahl.

ÖVP wittert Chance

Schafferers klares Ziel ist neben der Absoluten, dass „der konstruktiver Konsens mit den anderen Listen fortgeführt wird“. Sein Herausforderer ist der 2. Vize-Bürgermeister Arno Pauli (Wir Absamer – VP).



„Ich möchte Bürgermeister von Absam werden. Gegen einen amtierenden Bürgermeister ist das nur schwer möglich. Aber wenn ich nicht überzeugt wäre, dass es möglich ist, würde ich nicht antreten. Als Unternehmer und Vizebürgermeister bringe ich die Erfahrung mit, dieses Amt auszufüllen. Und mein Team unterstützt mich nicht nur im Wahlkampf, sondern wird mir auch nach der Wahl zur Seite stehen“

, betont Pauli. Insgesamt brauche es einen Strategieprozess für Absam. Derzeit würden nur Einzelentscheidungen. Es werde viel gebaut, allerdings ohne langfristigen Plan. Damit verliere Absam immer mehr seinen Charakter und auch die Wirksamkeit der Entscheidungen sei überschaubar, kritisiert Pauli. „Beim Wohnbau soll verstärkt auf Verdichtung gesetzt werden und bei größeren Neubauten mehr Bedacht auf die Auswirkungen im Umfeld und für die Infrastruktur genommen werden“. Auch der öffentliche Verkehr müsse gestärkt werden. „Bisher wurde noch zu wenig Augenmerk auf die Randzonen gelegt. Hier sollten Fahrpläne und Haltestellen noch verdichtet werden“, meint Pauli.

Der amtierende 2. Vizebürgermeister Arno Pauli (VP) will Bürgermeister von Absam.

FPÖ und ZukA treten nicht mehr an

Die Liste ZukA – Zukunft Absam geht hingegen nicht mehr ins Rennen: Listengründer Philipp Gaugl (31) will sich „ganz auf die Arbeit im Familienbetrieb konzentrieren“. Auch die FPÖ tritt in Absam nicht mehr an. Die Grünen starten diesmal mit Thomas Elsenbruch als Spitzenkandidat, er kandidiert jedoch nicht fürs Bürgermeisteramt.

