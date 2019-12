Sturmschäden in Heiligkreuz

In Heiligkreuz kam es am 20.12.2019 aufgrund des heftigen Föhnsturms zu mehreren Sturmschäden. Die Freiwillige Feuerwehr Heiligkreuz war mit 9 Mann im Einsatz und arbeitete fast Zeitgleich verschiedene Aufgaben ab. Zum einen kam es in der Purnerstraße zu ein paar abgedeckte Dachziegel die auf die Thaurerstraße herab fielen und so zur Gefahr für Fußgänger und Autos wurden. Die Thaurerstraße wurde nach Absprache mit der Polizei vorübergehend für alle gesperrt.

Diese Sperre wird bis voraussichtlich 21.12.19 aufrecht erhalten.

Zum anderen wurde bei dem in Hall sehr bekannten Obst&Gemüse Laden am "Urbanhof" ein Teil des Daches abgedeckt. Da sich die Dachziegel in teils gefährlichen Positionen befanden musste der gesamte Bereich von den Feuerwehrleuten vorübergehend eingedeckt werden. Diese Arbeit gestaltete sich ein wenig schwieriger da sich die Betroffene Stelle in ca. 14 Metern Höhe befand und nur mit Leiter und Personensicherung zu reparieren war. Dank den Top Ausgebildeten Einsatzkräften konnte auch hier das Dach komplett eingedeckt werden um mögliche Folgeschäden zu verhindern. Verletzt wurde zum Glück niemand und so konnten die Feuerwehrleute nach gut 3 Stunden wieder ins Gerätehaus einrücken.