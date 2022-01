HALL. Im Zeitraum zwischen dem 3. Jänner 2022, gegen 15:00 Uhr und 4. Jänner 2022, gegen 06:30 Uhr haben bisher unbekannte Täter bei einem, an einer Laderampe der Firma Eisendle in der Schlöglstraße in Hall in Tirol abgestellten Lkw, die Radmuttern an beiden Zwillingsrädern an der Hinterachse gelockert.



Reifen geplatzt

Im Zuge einer Lebensmittellieferung am 4. Jänner 2022 löste sich daraufhin im Ortsgebiet von Königsleiten/Salzburg der äußere, rechte Zwillingsreifen des Lkw und der innere Reifen platzte in Folge dessen auf. Der Lkw-Lenker konnte das dennoch Fahrzeug unbeschadet anhalten. Bei der Bergung des Fahrzeuges wurde anschließend festgestellt, dass auch die Bolzen am linken Zwillingsreifen gelockert waren. Durch den Vorfall entstand am Lkw ein Schaden im 5-stelligen Eurobereich. Ansonsten wurden keine Personen verletzt oder Sachen beschädigt. Personen, welche zur angeführten Zeit im Bereich des Tatortes verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden ersucht sich bei der PI Hall in Tirol zu melden.

Weitere Nachrichten aus Hall/Rum