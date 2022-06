Letzten Montag sah man in der Stadt Hall richtige Oldtimer-Schätze. Die Teilnehmer der Vino Miglia präsentierten ihre Boliden in der Haller Altstadt, bevor es dann durch das Ötztal nach Südtirol weiter ging.



HALL. Wenn Oldtimer durch die Haller Fußgängerzone cruisen, dann ist die Vino Miglia zu Gast in der Stadt Hall. Insgesamt waren 75 Oldtimer auf Kurzbesuch in der Haller Altstadt. Das Event für echte Oldtimer-Liebhaber ist für Fahrzeuge bis zum Baujahr 1979 ausgeschrieben und zählt mit einer Strecke von über 1800 Kilometern zu den längsten Oldtimer-Zuverlässigkeitsfahrten in Europa. Gestartet wurden die 1.000 Meilen der Vino Miglia stilgerecht in Neustadt an der Weinstraße, im Herzen der Weinregion Rheinland-Pfalz, dem zweitgrößten deutschen Weinanbaugebiet. Über Tübingen, Ulm und dem Schliersee führte die Route weiter nach Hall in Tirol, über Längenfeld und das wunderschöne Timmelsjoch nach Meran in Südtirol. Bei bestem Wetter machten sich zahlreiche Passanten ein Bild von den Rennboliden und nutzten die Gelegenheit für ein Foto. Das älteste Fahrzeug der Vino Miglia war übrigens ein Invicta 3 L Open Tourer, Baujahr 1928, mit 6 Zylinder, 3000 ccm Hubraum und 95 PS.

