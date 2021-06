Vergangenen Montag hat der Sistranser Gemeinderat Johannes Piegger zum neuen Bürgermeister gewählt. Seine Stellvertretung heißt Birgit Knoflach.

SISTRANS. Nach dem vorzeitigen Rücktritt von Langzeitbürgermeister Josef Kofler stand am Montag, 31. Mai 2021 die Neuwahl des Bürgermeisters auf der Tagesordnung. Als Kandidat stand für den Gemeinderat einzig Johannes Piegger (Gemeinsam für Sistrans) zur Verfügung, der die Amtsgeschäfte von Kofler bereits vor Wochen übernommen hat. Mit einem deutlichen Votum von 14 gültigen Stimmen (eine Enthaltung) wurde Johannes Piegger zum neuen Bürgermeister von Sistrans gewählt. „Ich danke euch für euer Vertrauen und freue mich schon auf eine gute Zusammenarbeit", so Piegger. Im Anschluss folgte die Wahl des Vizebürgermeisters. Hier konnte sich mit einer klaren Mehrheit und ohne Gegenkandidaten Birgit Knoflach durchsetzen.

Langjährige Erfahrung

Aufgrund seiner Erfahrung als Vizebürgermeister weiß Johannes Piegger über die Aufgaben in der Gemeinde bestens Bescheid. Er kennt die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger und die Bedürfnisse der Sistranser Vereine. Bis zur nächsten Gemeinderatswahl möchte der neue Bürgermeister noch einige Projekte umsetzen. „Im Rahmen der Fortschreibung des Raumordnungskonzeptes (ab 2022) gilt es, Antworten auf die Fragen zu finden, wie leistbares Wohnen im Speckgürtel rund um Innsbruck gesichert werden kann. Die Vertragsraumordnung wird auch in Zukunft eine wichtige Rolle spielen. Für weitere Ausbaustufen stehen Flächenreserven, die sich im Eigentum des Tiroler Bodenfonds befinden, zur Verfügung", so Piegger. Dazu ist noch heuer ein Bürgerbeteiligungsprozess geplant. Das Projekt Landesmusikschule samt Gemeindeverwaltung und fünf Mietwohnungen, das in enger Kooperation mit dem Wohnbauträger NHT (Neue Heimat) am ehemaligen Standort der Volksschule umgesetzt wird, erfolgt im Herbst 2022. Dort soll ein neuer Dorfplatz entstehen.

Zur Person

Johannes Piegger ist 47 Jahre alt, verheiratet und Vater von drei Kindern. Piegger ist 23 Jahre im Gemeinderat tätig gewesen und übte seit 2010 das Amt des Vizebürgermeisters aus.

