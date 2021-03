Josef Karbon heißt der neue Bürgermeister der Gemeinde Rum. Bei insgesamt 19 Stimmabgaben gingen 7 Stimmen an Franz Sauerwein (ÖVP) und 11 Stimmen an den 52-jährigen Unternehmer Josef Karbon (das neue Rum). Das Ergebnis hat viele überrascht.

RUM. Nach der Bekanntgabe des Rücktritts von Edgar Kopp kam der Gemeinderat am Montag zum Zug, einen neuen Bürgermeister zu wählen. Mit einem deutlichen Votum von 11:7 Stimmen (bei einer ungültigen Stimme) wurde der Unternehmer Josef Karbon zum Nachfolger als Bürgermeister von Rum gewählt. Nach der Verkündung des Ergebnisses richtete der neue Bürgermeister seine Dankesworte an den Gemeinderat. „Als Erstes möchte ich mich bei meiner Familie bedanken, an zweiter Stelle bei all jenen, die mich 2016 bei der Gemeinderatswahl unterstützt haben, sodass meine Person in diesem Gemeinderat sitzt. An dritter Stelle bei der SPÖ-Vorsitzenden Sabine Hölbling, weil sie in zahlreichen Gesprächen mit viel Diplomatie versucht hat, die beste Lösung für Rum zu finden", so der neue Bürgermeister Josef Karbon.

Zur Person

Bei der Gemeinderatswahl 2016 schaffte es Josef Karbon mit seiner Liste „Das neue Rum – Team Josef Karbon“ mit 8,54 Prozent der Stimmen (ein Mandat) in den Rumer Gemeinderat. Seither engagiert er sich politisch für seine Heimatgemeinde. Der Unternehmer ist 52 Jahre alt, verheiratet und hat vier Kinder. Nachdem er die HTL in Imst absolviert hatte, arbeitete er einige Jahre als Planer und Bauleiter für eine internationale Hotelkette an vielen verschiedenen Orten Europas und übernahm 1993 den familiären Tischlereibetrieb in Rum.

Abschied von Edgar Kopp

Stolze 34 Jahre hat Bürgermeister Edgar Kopp (SPÖ) die Geschicke der Gemeinde Rum gelenkt. Die Verbesserung der Infrastruktur hatte er mit viel Engagement vorangetrieben. Am 15. März 2021 gab Kopp seinen Rücktritt bekannt. „Nach 58 Jahren intensivem Einsatz im Gemeinderat, davon 34 Jahre als Bürgermeister, ist es an der Zeit, die Leitung der Gemeinde in jüngere Hände zu legen“, so Edgar Kopp.



