Im Gemeinderat in Rum wird am Montag, dem 22. März der oder die neue BürgermeisterIn gewählt. GA Bernhard Kirchebner von den Grünen hofft, dass die notwendigen Punkte künftig in den Sitzungen behandelt werden.

RUM. Aus Sicht der Grünen gilt es die Veränderungen bei den inhaltlichen Schwerpunkten, als auch in der politischen Arbeit dringend zu behandeln. Die wichtigen Eckpfeiler für GA Bernhard Kirchebner sind zum einen die Ortsentwicklung und das Zusammenleben, hier gilt Nachholbedarf in den Bereichen neue Jobs zu forcieren, Lehrlinge selbst als Gemeinde auszubilden sowie eine Transparenz bei der Wohnungsvergabe. Für mehr Umwelt- und Klimaschutz​ in Rum sollte die Öffi-Linie Thaur – Rum ab Herbst anlaufen. Offen ist auch die Umsetzung des Radwegenetzes, hier muss unter anderen die Anbindung nach Innsbruck geklärt werden. Viele Punkte sind auch in der Gemeinde- und Gemeinderatsarbeit aufzuarbeiten. Dazu gehören Immobilien-Gesellschaft hinterfragen, Planungsverbandstätigkeit unter Einbindung der Fraktionen verbessern, monatliche Gemeinderatssitzungen außer im Sommer und den Ablauf der Gemeinderatssitzungen ändern. Auch die Berichte im Rum Journal sollen die Bürgerinnen und Bürger über die politische Diskussion und getroffene Entscheidungen informieren. Die vollständigen Erwartungen der Grünen an die neue Amtsführung finden Sie auf der Website Die Grünen.

