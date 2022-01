Bei den Gemeinderatswahlen in Tulfes werden insgesamt vier Listen zur Wahl stehen. Eine davon ist die Liste Team Tulfes, die mit dem Bürgermeisterkandidaten Toni Spildenner ins Rennen gehen wird.

TULFES. Reges Treiben herrscht vor den Wahlen in der Tulfer Gemeindepolitik: Toni Spildenner führt die Liste Team Tulfes in die kommende Gemeinderatswahl und tretet als Bürgermeisterkandidat an. Der gebürtige Tulfer und studierte Elektrotechniker möchte mit seinem Team eine nachhaltige Alternative für ein lebenswerteres Tulfes bieten. Der Vizebgm. Mario Pfitscher ist auf Listenplatz zwei, gefolgt von Armin Kössler auf drei. Aktuell hat die parteiunabhängige Liste drei Mandate und ist zweitstärkste Fraktion in der Gemeinde. „Ich will der neue Bürgermeister von Tulfes werden und habe für all unsere GemeindebürgerInnen ein offenes Ohr für ihre Anliegen. Unsere Fraktion sieht sich als Teamplayer und nicht als Einzelkämpfer", so der Spitzenkandidat Toni Spildenner.

Kontrollinstrument

Laut Pfitscher war der amtierende Bürgermeister die letzten sechs Jahre unter Artenschutz gestellt. Der Gemeinderat hat Geschlossenheit demonstriert, damit das Projekt Glungezerbahn nicht scheitert und die Gelder fließen. „Da der Lift nun abgeschlossen ist, können wir wieder politisch unsere Meinung frei äußern. Wir wollen für unsere Bürgerinnen und Bürgern künftig ein Kontrollinstrument sein", so Vizebgm. Pfitscher.

Spitzenkandidat Toni Spildenner will der neue Bürgermeister in Tulfes werden.

Foto: Team Tulfes

hochgeladen von Michael Kendlbacher

Themenschwerpunkte

Einer der Themenschwerpunkte liegt auf der Fortschreibung des örtlichen Raumordnungskonzeptes, damit sich junge TulferInnen Wohnen in der eigenen Gemeinde auch in Zukunft leisten können. Wichtig ist dem Team mehr Demokratie und Transparenz bei den Entscheidungen des Gemeinderates und das aktive Einbinden der BürgerInnen im Vorfeld von großen Projekten. Beim Thema Verkehr möchte man ein nachhaltiges Verkehrskonzept für alle Verkehrsteilnehmer, insbesondere für Fußgänger und Radfahrer entwickeln. Hier sieht die Liste noch massiven Nachholbedarf. Gehsteige, Beleuchtung, ein öffentliches WC und die Sicherheit im Straßenverkehr sowie eine bessere Bus-Anbindung nach Hall ist der Liste ein großes Anliegen. Beim Thema Glungezer-Talabfahrt hält Pfitscher fest: „Was wir brauchen ist ein Geschiebebecken, weil wir nicht wollen, dass Tulfes bei Hochwasser absauft. Eine neue Talabfahrt ist für uns keine gute Lösung. Wir sehen den Nutzen nicht gegeben und die Gefahr vom Hochwasser ist groß. Wir wollen unsere Bevölkerung schützen und sind strikt gegen eine neue Talabfahrt, da die bestehende gut funktioniert", so der Vizebürgermeister zum Thema.

Mehr dazu

Weitere Nachrichten finden Sie hier.

Happ: „Friseurbesuch muss wieder für alle möglich sein!"