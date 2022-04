Vor kurzem fand die Angelobung der VizebürgermeisterInnen im Bezirk Innsbruck-Land durch den Bezirkshauptmann Michael Kirchmair statt.

TIROL. Die Bürgermeister-StellvertreterInnen des Bezirks Innsbruck-Land haben vor dem Antritt ihres Amtes den Bezirkshauptleuten das Gelöbnis auf die Bundes- und Landesverfassung abgelegt. Im Rahmen eines Festaktes in der Innsbrucker Hofburg wurden die neu gewählten GemeindechefInnen in Anwesenheit der Landesregierung angelobt. Für die VizebürgermeisterInnen des Bezirks Innsbruck-Land fand dieser offizielle Festakt im Beisein von Gemeindereferent LR Johannes Tratter und Bezirkshauptmann Michael Kirchmair im Landhaus zwei in Innsbruck statt.

„Die Gemeinden sind das Fundament unseres Landes. Ein großes Dankeschön gilt all jenen, die bereit sind, für ihre Mitbürgerinnen und Mitbürger zu arbeiten – allen voran auch den Vizebürgermeisterinnen und Vizebürgermeistern im Bezirk Innsbruck-Land. Als Gemeindereferent ist mir dabei der laufende und persönliche Austausch mit den Gemeinden stets ein großes Anliegen, um die gute Partnerschaft von Land und Gemeinden auch in Zukunft zu erhalten und zu verbessern“, so LR Tratter.

Zukunft der Gemeinden

Der BH Kirchmair betont: „Die Herausforderungen in der Gemeindepolitik sind äußerst vielfältig. Ich bedanke mich bei allen Vizebürgermeisterinnen und Vizebürgermeistern, dass sie die Verantwortung übernehmen, ihre Gemeinden in den kommenden sechs Jahren mitzugestalten. Ich freue mich auf eine enge Zusammenarbeit und wünsche Ihnen für die sechsjährige Funktionsdauer bis 2028 viel Erfolg", so Kirchmair. In Gemeinden mit höchstens 1.000 EinwohnerInnen ist laut Tiroler Gemeindeordnung ein/e Bürgermeister-StellvertreterIn zu wählen. In Kommunen mit mehr als 1.000 und höchstens 5.000 EinwohnerInnen können, in Gemeinden mit mehr als 5.000 EinwohnerInnen hingegen müssen zwei Bürgermeister-StellvertreterInnen gewählt werden. Im Bezirk Innsbruck-Land haben die Gemeinden Absam, Axams, Fulpmes, Hall, Neustift, Rum, Telfs, Volders, Völs, Wattens sowie Zirl zwei stellvertretende BürgermeisterInnen.

