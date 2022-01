Als erste internationale Wettkampfveranstaltung im neuen Jahr wurde in der slowenischen Stadt Ruse der Grand Prix für Luftgewehr und Luftpistole auf die 10 Meter Distanz ausgetragen. Für Tirol gingen von 12.01. – 16.01.2022 die SchützInnen Nadine Ungerank (SG Zell am Ziller), Rebecca Köck (SG Absam), Jasmin Kitzbichler (SG Thierberg), sowie Andreas Thum (SG Fügenberg) und Tobias Mair (SG Innervillgraten) an den Start, um in den Einzel-, Team- und Mixed Teambewerben um die Medaillenränge zu kämpfen.

Bei den Mixed Teamevents konnte sich Rebecca Köck gemeinsam mit Schützenkollegen Andreas Thum Rang 16 sichern. Im Einzelwettkampf bei den Frauen gelang der Absamerin mit dem 23. Platz sogar das beste Ergebnis aus österreichischer Sicht. In den Mannschaftswettkämpfen war das Damenteam mit Nadine Ungerank und Rebecca Köck, sowie der Vorarlbergerin Sheileen Waibel sehr erfolgreich. Im ersten Durchgang (30 Schuss in 30 Minuten) mit 934,9 Ringen noch auf dem 7. Platz, konnten sie sich in Runde zwei (20 Schuss in 20 Minuten) mit 624,1 Ringen noch auf den ausgezeichneten 5. Platz vorarbeiten.

Der nächste internationale Auftritt für unsere Tiroler Delegation findet von 20. - 22. Jänner beim ISSF Grand Prix in Osijek / Kroatien statt.