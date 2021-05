INTERNATIONAL PEACEKEEPER DAY

Aus Anlass des diesjährigen "Internationalen Pesacekeeper Tag" der alle Jahre weltweit am 29. Mai begangen wird hat sich die

Vereinigung Österreichischer Peacekeeper - Veteranen seinzeit als UN Soldaten in verschiedenen Missionen eingeteilt, sich zu einer kameradschaftlichen Vereinigung zusammen fanden vor fast zwanzig Jahren - namentlich die Landesgruppe TIROL - mit einem Infostand in der Maria Theresien Strasse in Innsbruck präsentiert. Bei prächtigem Wetter konnte interessierten Besuchern quer duch alle Altersschichten fast alle Fragen beantwortert werden. Wozu UN Einsätze, warum mit Soldaten, was sichert wirklich den Frieden, ist der Einsatz freiwillig, wie "gefährlich" ist die jeweilige Mission, wie ist die Bezahlung und vieles mehr. Politik, ehemalige UN Soldaten, Polizei, auch kritische Besucher konnten am VÖP Infostand begrüßt werden. Eltern mit Kindern schauten vorbei, wurden mit einem VÖP Fähnchen und Süssigkeiten ausgestattet. Aktuelle Ausgaben der Vereinszeitung "The Austrian Peacekeeper," Flyer, Aufkleber, Kugelschreiber usw. konnten als "Give Away" dem interessierten Publikum mitgegeben werden. Ebenso die Zielsetzungen der Österreichischen Peackeepervereinigung näher gebracht wurden.