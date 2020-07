Im Jahr 2018 fiel der Startschuss für den ersten TIROLER SprintChampion, ein Leichtathletiknachwuchsprojekt des Tiroler Leichtathletikverbandes in Kooperation mit der TIROLER Versicherung und dem ASVÖ Tirol. Die Zielsetzung des Projekts ist nach wie vor talentierten Nachwuchs für die Tiroler Leichtathletik zu finden. Dabei finden die Vorausscheidungen zur Sprintveranstaltung nicht wie gewöhnlich in Leichtathletikstadien, sondern direkt im Stadtzentrum statt. Eine mobile Laufbahn, die aus einer recycelten Regupol-Laufbahn aus der damaligen provisorischen Leichtathletikhalle am WUB-Areal entstand, macht dies möglich. In den ersten beiden Jahren konnten sich die Organisatoren über mehr als 3.000 teilnehmende Kinder freuen.

Auf der Suche nach Nachwuchstalenten

Im letzten Jahr wurde das Nachwuchsscoutingprojekt auf die Regionen Südtirol und Trentino ausgeweitet und um ein EUREGIO-Finale am Ende eines Veranstaltungsjahres ergänzt. Zudem wurde für ausgewählte und besonders talentierte TeilnehmerInnen ein Talentförderverein gegründet. Mit dem Verein wird ein gezieltes Training zur Vorbereitung auf weitere Wettkämpfe, wie Tiroler oder Österreichische Meisterschaften, sichergestellt. Aufgrund der Corona-Bestimmungen konnte in diesem Jahr bisher keine Bezirksvorausscheidung in gewohnter Form durchgeführt werden. Deshalb werden die QualifikantInnen für das Tiroler Landesfinale in diesem Jahr in einer reduzierter Anzahl an Vorausscheidungen in Form von Regionalvorausscheidungen, 14.08.20 in Imst, 22.08.20 in Innsbruck und 29.08.20 in Kufstein ermittelt. Die schnellsten TeilnehmerInnen aus dem Landesfinale vertreten das Land Tirol am 3. Oktober in Meran beim EUREGIO-Finale. Im letzten Jahr haben sich die Tiroler TeilnehmerInnen mit gewonnenen 18 von 24 möglichen Medaillen hervorragend präsentiert. Es wird spannend, welche Region dieses Jahr die schnellsten Beine haben wird. Weitere Informationen zum Projekt auf www.sprintchampion.com