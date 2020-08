Donner, Blitz und Wolkenbruch hatten zunächst für einen verspäteten Anpfiff beim Landesligamatch Absam gegen Oberperfuss gesorgt. Und mit einem Blitzschlag vom Mittelkreis wollten die Hausherren das Spiel auch beginnen - einzig Oberperfuss-Keeper Michael Spiegl rettet die Gäste vor einem vorzeitigen Rückstand. Doch auch er konnte nach einer halben Stunde Powerplay durch die Duran-Elf nichts gegen einen überragenden Simon Laimgruber ausrichten, der unbehindert zum Abschluss kam.

Zwei übelegene Halbzeiten



Auch nach dem Seitenwechsel war Absam die klar bessere Mannschaft, schon fünf Minuten nach Wiederanpfiff erhöhte Routinier Dominik Müller auf 2:0 für die Hausherren. Die cleveren Absamer schalteten in der Folge einen Gang zurück und brachten das Ergebnis locker über die Distanz und in trockene Tücher. Selbige brauchten an diesem Tag alle Tiroler Fußballakteure, denn der Dauerregen sorgte quer durch die verschiedenen Ligen für nicht weniger als 17 Spielabsagen bzw. -verschiebungen. Mit dem 2:0-Sieg festigte Absam seinen dritten Tabellenplatz hinter IAC und dem starken FC Stubai, welche zwar gleichviel Punkte, aber ein Spiel weniger ausgetragen haben. Im nächsten Spiel erwartet die Absamer eine weiter Reise ins Außerfern, wo sie auch gegen Vils wieder voll punkten möchten.