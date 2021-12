Skeletonass Janine Flock geht beim Skeleton-Weltcup heute Freitag in Sigulda an den Start und hofft wieder auf einen Sieg.

SIGULDA. Für Janine Flock ist es für heuer das letzte Weltcuprennen des Jahres am Silvestertag in Sigulda: Mit der Startnummer neun und sehr viel Selbstvertrauen stürtzt sich die Floch in den Eiskanal. „Ich weiß, dass ich hier schnell sein kann. Aber das sind die anderen auch!“, so Flock, die nach fünf Rennen im Skeleton-Weltcup auf Rang vier liegt. Die kurze Weihnachtspause verbrachte die 32-jährige mit einem ausgiebigen Training in Lettland. „Das ist sehr gut gelaufen. Außerdem konnte ich wieder mein Krafttraining voll durchziehen.“

Such nach der Ideallinie

Im modernen 1.420 Meter langen Eiskanal von Sigulda sucht die Heeressportlerin noch ihre Ideallinie: „Es war brutal kalt und rutschig. Da war kein perfekter Lauf dabei, aber es gab immer wieder gute Passagen. Am Renntag werde ich versuchen diese Abschnitte optimal zusammenzufügen.“ Es brauche vor allem im unteren Teil „viel Mut“ aber die Bahn hätte in erster Linie „einen geilen Rhythmus“. Mit Sigulda, Winterberg und dem Saisonfinale in St. Moritz sind es bis Mitte Jänner nur noch drei Rennen bis Olympia. „Ja, brutal wie die Zeit vergeht, aber ich mache mich deshalb nicht verrückt, fühle mich innerlich ruhig und für die kommenden Wochen gut vorbereitet“, erklärt Flock.

Skeleton-Weltcup

Gesamtstand nach 5 von 8 Rennen

1. Kimberley Bos (NED) 965 Punkte

2. Tina Hermann (GER) 948

3. Elena Nikitina (RUS) 938

4. Janine Flock (AUT) 904

Gesamtweltcupstand im Detail HIER

Janine Flocks Rennkalender Olympiasaison 2021/22

#1 Weltcup Innsbruck (AUT, 19. November 2021) Platz 6

#2 Weltcup Innsbruck (AUT, 26. November 2021) Platz 7

#3 Weltcup Altenberg (GER, 3. Dezember 2021) Platz 3

#4 Weltcup Winterberg (GER, 10. Dezember 2021) Platz 7

#5 Weltcup Altenberg (GER, 17. Dezember 2021) Platz 4

#6 Weltcup Sigulda (LAT, 31. Dezember 2021)

#7 Weltcup Winterberg (GER, 2.-9. Jänner 2022)

#8 Weltcupfinale und EM in St. Moritz (SUI, 9.-16. Jänner 2022)

Olympische Spiele Peking 2022, Yanqing Sliding Centre, 11. Februar (1.&2. Lauf), 12. Februar (3.&4. Lauf)

