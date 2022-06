Beim härtesten Eintagesrennen der Welt absolvierten insgesamt 27 Teilnehmer auf der 525 Kilometer Strecke über zwölf Alpenpässe und fast 15.000 Höhenmeter. Der Deutsche Robert Müller kam bei dem kräftezehrenden Rennen als erster ins Ziel, dicht gefolgt von Frederic Pasqualini.

NAUDERS. Race Across the Alps ist eines der härtesten Eintagesrennen der Welt und wurde kürzlich im Dreiländer-Eck mit Start und Ziel in Nauders ausgetragen. In diesem Jahr schaffte es der deutsche Dominik Schranz mit einer Zeit von 21:54 Stunden auf den ersten Platz, dahinter folgten der Rumer Frederic Pasqualini in 22:04 Stunden und der Deutschen Tobias Hess in 22:27 Stunden. Das schlechte Wetter in Form von Regen und Kälte forderte die 25 Männer und zwei Frauen noch zusätzlich. Da im Rahmen des RATA auch die österreichische Staatsmeisterschaft im Ultracycling ausgetragen wurde, wurde Frederic Pasqualini gleichzeitig zum österreichischen Staatsmeister in dieser Disziplin gekürt. Neben dem österreichischen Meistertitel konnte Pasqualini beim Rennen mit der Initiative „Verein Marathon“ auch für die Kinderhilfe bei Krebserkrankungen sammeln. „Ermöglicht wurde dieses Ergebnis durch die exzellente Betreuung meines Begleitteams sowie durch die Unterstützung des Autohauses Dosenberger in Rum und meines Vereins deniflcycling.com.", freut sich der Rumer. Wer die Aktion unterstützen möchte, kann unter der Bankverbindung AT03 6000 0000 9207 5407 Spenden an den "Verein Marathon" leisten. Für die Zuordnung zur Spendenaktion wird um Angabe des Kürzels #RATA auf der Zahlungsanweisung gebeten. Weitere Informationen über den Verein finden Sie hier.

