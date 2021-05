Seit Anfang des Jahres wurde darauf hintrainiert und nun durfte es endlich wieder losgehen. Vom 22. bis 23. Mai 2021 fanden die Österreichischen Kindermeisterschaften im Synchronschwimmen in Wien Floridsdorf statt. Die SU citynet Hall war mit fünf Mädchen am Start und konnte dort Top-Erfolge erzielen.

FLORIDSDORF-HALL. „Ich bin überwältigt", schwärmte Jana Petris, Synchronschwimm-Trainerin der SU Citynet Hall, nach dem Wochenende der Kindermeisterschaften im Synchronschwimmen in Wien. „Ich hätte mir sowas nie erwartet, weil wir doch eine sehr junger Sparte im Verein sind", freut sich Petris über den Erfolg ihrer Schützlinge. Emma Laimer, Luisa Lanza und Leonie Stojak konnten sich sehr stark beim Bewerb, Figuren und Solo behaupten. Anna Petris und Ella Matijasevic waren erfolgreich bei Figuren und Duett. Die fünf Mädels kehrten mit einer reichen Ausbeute an Edelmetall wieder zurück.

U 8 - Jahrgang 2013 und jünger

Luisa Lanza: 2. Platz Fig und 1. Platz Solo (Kombinationswertung aus Figuren und Kür)



U 10 - Jahrgang 2011 und jünger

Leonie Stojak: 3. Platz Figuren und 4. Platz Solo (Kombinationswertung aus Figuren und Kür)



U 12 - Jahrgang 2009 und 2010

Emma Laimer: 5. Platz Figuren und 3. Platz Solo (Kombinationswertung aus Figuren und Kür)

Anna Petris: 2. Platz Figuren und 1. Platz Duett

Ella Matijasevic: 16. Platz Figuren und 1. Platz Duett



Trainieren an der USI Innsbruck

Während der Coronazeit durften die Schwimmerinnen der SU Citynet Hall in der Schwimmhalle der USI Innsbruck trainieren. „Da bin ich sehr dankbar, dass wir dort die Möglichkeit bekommen haben. Solche Trainingsbedingungen werden wir nie wieder haben. Unsere Mädchen sind lizenziert und daher hat der Österreichische Schwimmverband ihnen erlaubt zu trainieren. Daher auch das tolle Ergebnis letztes Wochenende", so die stolze Trainerin. Aktuell steht es um die Trainingsmöglichkeiten für Profischwimmer in Tirol ganz schlecht. Eine Debatte über eine neue Schwimmhalle führte in den letzten Monaten zu keinem erfreulichen Ergebnis. „Eine neue Schwimmhalle in Innsbruck wäre absolut notwendig. Ich denke dabei nicht nur an die Synchronschwimmerinnen, sondern auch an Schwimmer, Wasserball- und Rettungsschwimmer. In ganz Westösterreich gibt es noch immer keine 50-Meter Halle, das ist sehr schade, dass man da nicht mehr macht", so Petris enttäuscht.

Staats- und Schülermeisterschaften in Graz

In knapp einer Woche sind die Haller Schwimmerinnen bei den Österreichischen Staats- und Schülermeisterschaften in Graz wieder im Einsatz. Die BEZIRKSBLÄTTER werden weiter über die Erfolge berichten.

Mehr dazu

Weitere Nachrichten finden Sie hier.