Wie wichtig das Thema Ausrüstung im Nachwuchsbereich ist, weiß jeder, der selbst einmal in einem Verein tätig war. Vor allem ein Sportverein freut sich über jegliche Form der Unterstützung, seien es Trainingsutensilien, coole Dressen oder ein neuer Ball frisch aus dem Sporthaus. Das war auch bei Gerhard Schuler aus Mils so, der seine Wurzeln allerdings in Hall hat. Schuler ist gebürtiger Haller und ehemaliger Triathlet, in seiner aktiven Zeit fungierte er auch als Trainer im Nachwuchszentrum und ASVÖ-Fachwart für die Sportart Triathlon. „Ich weiß aus eigener Erfahrung wie wichtig die finanzielle Unterstützung des Sports vor allem im Nachwuchsbereich ist. Auch wir haben uns damals über jegliche Form der Zuwendung gefreut“, erzählt der Zukunftsmanager aus seiner eigenen sportlichen Vergangenheit. Er ist glücklich, wenn er mit seiner großzügigen Geste „einen kleinen Beitrag zur besseren Motivation und Identifikation der SpielerInnen mit dem Verein leisten kann“. Womöglich sind diese auch seine künftigen Kunden, begleitet er doch als Ansprechpartner für alle Lebenslagen Klienten in den Bereichen Beruf, Gesundheit und Finanzen in eine sichere Zukunft. Auf jeden Fall hat die Haller Löwenfamilie ein Mitglied mehr und eine professionelle Unterstützung für ihre eigene sportliche Zukunft.