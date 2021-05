Am vergangenen Pfingstwochenende konnte der Rennfahrer Jürgen Schmarl bei der„DAI-Trophy“ in Bozen den 8. Rang sichern. Der schnelle Rumer will beim nächsten Rennen in Lonato noch mehr herausholen.

BOZEN. Nach mehreren Wochen Rennpause standen für Jürgen Schmarl die beiden Rennen der „DAI-Trophy“ in Bozen am Programm. Durch eines zu geringen Starterfeldes in seiner gewohnten Klasse „KZ35+“, musste der Tiroler sein Kart in der Gruppe „KZ2“ an den Start bringen. In dieser Klasse kämpfen für normal nur die jüngeren Rennfahrer, um die besten Plätze. Trotzdem konnte sich „Schmarli bei beiden Durchgängen den 8. Platz sichern.



„Das waren zwei super Rennen in einem für mich ungewohnten Starterfeld. Dass mir am Ende nur rund drei Zehntel auf die Spitze fehlten, taugt mir."

Das nächste Rennen findet Ende Juni in Lonato (Lombardei) statt. Dort will Schmarl sein neues Fahrzeug nutzen und sich noch weiter vorne platzieren.

