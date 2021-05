Spitzenergebnisse lieferte Victoria Steiner bei den U-20 Weltmeisterschaften in Tashkent in Usbekistan ab. Steiner startete heuer erstmals in der U-20-Klasse und war damit eine der jüngsten Athletinnen des gesamten Startfeldes.

USBEKISTAN. In der B-Gruppe der Kategorie bis 71 kg konnte Victoria Steiner überraschend gewinnen. Die Gewichtheberin zeigte ihr ganzes Können und schlussendlich erreichte sie den 11. Gesamt-Platz. Mit 83 kg Reißen - 106 kg im Stoßen – 189 kg Zweikampf konnte Steiner insgesamt 7 neue österreichische U-20 und 7 neue österreichische U-23-Rekorde sowie 12 Tiroler Rekorde in den verschiedenen Altersklassen aufstellen.

