Trotz der widrigen Wetterbedingungen konnte der 10. Berglauf auf verkürzter Strecke stattfinden. Das Ziel war für alle Disziplinen auf die Bergstation Tuflein verlegt worden.

TULFES. Bei dem diesjährigen Glungezer Berglauf haben insgesamt 43 Läuferinnen und Läufer teilgenommen. Die Hobbysportler trotzten dem Unwetter und stürmten den Berg hinauf. In drei Disziplinen konnten die Sportler starten: der klassische Berglauf mit Start bei der Karlskirche, Vertical Run mit Start am Halsmarter und heuer erstmals der Start am Halsmarter Vertical Run mit Stöcken. Mit einer beeindruckenden Zeit von 1:43:24.6 holte sich Katharina Hutter (Mieders) den Tagessieg bei den Damen. Bei den Herren konnte Zeisler Florian (HAPPY FITNESS 24) mit einer hervorragenden Zeit von 1:09:34.7 den Sieg nachhause holen. Im Gasthaus Halsmarter fand die Preisverteilung statt und die Hobbysportler ließen den Tag ausklingen. Der Obmann des SV Tulfes Markus Wieser war sehr zufrieden, dass trotz der schlechten Wetterverhältnisse doch viele Läufer an den Start gingen. Gleichzeitig hofft Wieser aber auch, dass der Lauf im nächsten Jahr wieder bis zum Original-Ziel beim Gipfel des Glungezer stattfinden kann.

