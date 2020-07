Der Unterhausfußball hat uns wieder - und wir ihn, endlich! So manchem sind sie schon abgegangen, die rassigen Derbys, bissigen Zuschauerkommentare, Schiritelefonrufe und lauwarmen Fleischkässemmeln. Und von jedem etwas gabs dann auch beim Auftaktmatch der SPG Hatting-Pettnau gegen den SV Aldrans zum Kerschdorfer Tirolcup, welches mit einem 2:3 Zittersieg für die Gäste aus Aldrans endete. Dabei sah das Ganze schon wie ein „gmahte Wiesn“ aus, denn Aldrans führte nach einer guten Stunde Powerfußball bereits souverän mit drei Toren Vorsprung.

Verletzungspech für Aldrans

Mitverantwortlich für die Performance der Mittelgebirgler waren neben einer tollen Saisonvorbereitung auch die vielen Neuzugänge, u.a. Raphael Gasser vom IAC und Christian Tomasini von Hatting-Pettnau, welche die verletzten Routiniers Alex Riedl und Alexander Kraft gut vertreten konnten. Nach dem frühen Führungstreffer durch Rene Hofer gelang Neuzugang Tomasini gegen seinen Exverein ein Einstand nach Maß, bevor Clemes Pisek per direktem Freistoß ins lange Eck das 3:0 machte. Durch zwei unnötige Gegentreffer kamen die Jungs von Coach Benjamin Köstlinger noch einmal gehörig ins Schwitzen, am Ende reichte es aber für den Einzug in die 1. Hauptrunde des Kerschdorfer Tirolcups. Bitterer Beigeschmack war eine Muskelverletzung des Torschützen Rene Hofer, ein Lichtblick hingegen die Performance des wieselflinken Nachwuchskickers Stefan Wiesmüller, der auch den Assist zum 2:0 machte. Als frischgebackener Kapitän wird Alexander Hubmann seine Mannschaft am kommenden Wochenende zuhause gegen den Tirolligisten Fritzens auf den Platz führen.