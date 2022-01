Nach dem für viele überraschenden Abgang von Ex-Coach Josef Geisler ist der Vorstand des SV Hall fündig geworden und hat mit Ahmet Duran einen neuen Löwenbändiger verpflichtet. Der ehemalige Regionalligaspieler und bis vor kurzem Landesliga-Trainer von Absam ist seit dem Jahreswechsel in Amt und Würden und hat bereits einige gute Trainings hinter sich: „Ich bin überrascht, mit welchem Einsatz und Elan in der Regionalliga zu Werke gegangen wird. Die Jungs haben bereits in den ersten Trainings am Milser Kunstrasen 100% gegeben - genau das erwarte ich mir auch von einer qualitativ so hochwertigen Mannschaft wie dem SV Hall.

Qualität vor Quantität

Vor dem Hintergrund eines eher durchwachsenen Herbstdurchgangs haben Obmann Alex Breitfelder und sein Sportlicher Leiter Mustafa Ayhan neben Trainer Duran auch noch einige weitere Kapazunder des Tiroler Unterhauses für den Verein verpflichten können. Mit Spielmacher Sascha Wörgetter im zentralen Mittelfeld und Knipser Pascal Burger im Sturm ist den Hallern sicherlich ein großer Wurf gelungen, aber auch die Neuzugänge Kevin Baumann und Benjamin Weidhofer sowie Ersatzkeeper Daniel Kneissl bedeuten eine Aufwertung des gesamten Kaders. „Mit der Hereinnahme des neuen KM-Trainers und seines Cos Patrick Lebeda sehe ich nicht nur sportlich, sondern auch menschlich einen enormen Gewinn für den SV Hall“, bewertet Obmann Alex Breitfelder die aktuelle Situation.

Saisonausblick und Ziele

Die häufigen Wechsel der Trainer- und anderer Leitungsfunktionen haben sicherlich nicht zur Konsolidierung des SV Hall beigetragen, doch mit der verstärkten Kampfmannschaft scheint der Grundstein für einen Aufschwung gelegt worden zu sein. „Das Ziel für den Frühjahrsdurchgang ist ganz klar der Klassenerhalt“, so Neocoach Ahmet Duran, „mittel- bis langfristig möchte ich meine Löwen in der Regionalliga etablieren und in der Tabelle immer weiter nach vorne treiben.“ Dies dürfte ihn mit der jungen hungrigen Mannschaft wohl gelingen, zumal sie nun auch über eine Reihe in der Regionalliga etablierter Spieler verfügt. „Ich möchte meine Spieler motivieren, auf dem Spielfeld alles zu geben und auch im Training Disziplin, Fleiß und Freude an den Tag zu legen. Gemeinsam mit meinem Trainerteam ist es mein Ziel, ihnen als Vorbild voranzugehen“ lautet das Credo von Neocoach Ahmet Duran für seine künftige Arbeit in Hall.