Mit einem großartigen Eröffnungsfest und tollen Angeboten feiert kika in Innsbruck/Neu-Rum die große Eröffnung nach dem Umbau. Die Eröffnung ließen sich auch der Tiroler Eigentümer Rene Benko sowie der kika/Leiner Geschäftsführer Reinhold Gütebier, sowie Landesrat Josef Geisler und der Rumer Bgm. Josef Karbon nicht entgehen.

RUM/INNSBRUCK. Nach einem Totalumbau feierte die kika Filiale in Rum letzte Woche die große Wiedereröffnung. Auf 25.000m² finden Kunden nicht nur eine riesige Auswahl, sondern auch ein neues Gastro-Konzept sowie einen Feinkostladen mit Vinothek.

"kika Innsbruck ist nach dem Umbau das modernste Einrichtungshaus der Region und setzt völlig neue Maßstäbe. Vom Preiseinstieg bis hin zu den großen Marken bieten wir Kundinnen und Kunden aus Tirol aber auch über die Grenzen hinaus traumhafte Wohnideen", so kika/Leiner Geschäftsführer Reinhold Gütebier.

Große Auswahl

Auf insgesamt fünf Etagen finden KundInnen für jeden Wohnraum eine große Auswahl an Möbeln in verschiedenen Einrichtungsstilen und die passenden Wohnaccessoires. "Nach nunmehr drei Jahren steht kika/Leiner wieder auf erfolgreichen Beinen. Mit dem Umbau in Innsbruck beweist das Unternehmen, dass es die Corona-Pandemie erfolgreich gemeistert hat. Auch in Zukunft investieren wir daher in die Häuser, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und in die hohe Qualität der Kundenbetreuung", freut sich kika/Leiner Eigentümer René Benko. Der Landeshauptmann-Stv. Josef Geisler gratulierte dem gesamten Team zur Eröffnung. Der stationäre Handel habe laut Geisler noch immer eine ganz besondere Bedeutung. "Gerade nach der Pandemie ist es wichtig, dass Unternehmen auch weiterhin in den Standort investieren und nicht alleine auf den Online-Handel setzen. Das stärkt die Region und sichert Arbeitsplätze. Im neuen Haus hier in Innsbruck spürt man jedenfalls die Liebe zum Detail und die Begeisterung der MitarbeiterInnen und KundInnen", so Geisler.

Möbelhaus mit langer Tradition

Über den Umbau ist auch der Ortschef Josef Karbon begeistert, für den das Unternehmen in Innsbruck-Rum nicht nur eine lange Tradition hat sondern auch einen besonderen Stellenwert. "KundInnen aus Tirol, aber auch aus dem nahen Ausland finden hier nun ein ganz besonders attraktives Einrichtungshaus mit modernsten Standards wieder. Ich freue mich, dass in die Filiale investiert wurde. Ich wünsche dem gesamten Team für die Zukunft alles Gute und viel Erfolg!" so Bürgermeister Karbon.



