Firma Alpex gewinnt Clusteraward

Die Firma Alpex Technologies GmbH aus Mils gewann in der Kategorie Mechatronik für „EVEREST 4.0“.

MILS/INNSBRUCK (red). Am 12. Dezember kamen knapp 200 UnternehmerInnen aus den fünf Clustern der Standortagentur Tirol sowie dem Holzcluster zum Clusterpartnertreffen zusammen. Die Veranstaltung in der Messe Innsbruck diente dazu, sich zu vernetzen, sich auszutauschen und die neuesten Innovationen aus Forschung, Entwicklung und den heimischen Unternehmen zu feiern. Die herausragendsten Innovationen wurden in den Kategorien Erneuerbare Energien, Forst und Holz, Informationstechnologien, Life Sciences, Mechatronik und Wellness mit den Clusterawards 2019 ausgezeichnet. Eine ExpertInnenjury – VertreterInnen aus Wirtschaft, Wissenschaft und öffentlicher Verwaltung – wählte aus den insgesamt 32 Einreichungen die Top-Innovationen aus. „Mit Innovationen machen unsere Unternehmen Wissen zu Geld und sichern sich einen Marktvorsprung. Erfolgreiche Innovationsarbeit braucht den engen Austausch mit der Wissenschaft und der Forschung. Die Clusternetzwerke sind dabei wichtige Brückenbauer und Partnervermittler. Die eingereichten Projekte unterstreichen die wichtige Funktion der Tiroler Clusternetzwerke“, so LRin Patrizia Zoller-Frischauf bei der Verleihung der Clusterawards. Alpex Technologies GmbH gewann in der Kategorie Mechatronik für „EVEREST 4.0“.

Mehr dazu

https://www.meinbezirk.at/hall-rum/c-wirtschaft/tirols-neue-leuchttuerme_a3106224