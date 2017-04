125-jähriges Bestehen der Freiwilligen Feuerwehr Rum

AT

, Schulstraße 22 , 6063 Rum AT

Feuerwehrhalle , Schulstraße 22 , 6063 Rum AT

Rum: Feuerwehrhalle |

Die Freiwillige Feuerwehr Rum feiert ihr 125-jähriges Bestehen und weiht im Zuge dessen ihre brandneue Drehleiter ein. Das Event des Jahres beginnt am Freitag, den 05.05.2017 um 10:00 Uhr im Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Rum. Für ein kulinarisches Highlight sorgen unsere hausgemachten Pulled Pork Burger und fantastische Cocktails. Ab 21:00 Uhr spielen die Sumpfkröten live on Stage.



Am Samstag, den 06. Mai 2017 ab 18:30 Uhr geht es weiter mit der Feldmesse samt Einweihung der neuen DLK 23/12 auf dem Vorplatz des FoRum. Nach der Segnung der neuen Drehleiter findet ebenfalls im Gerätehaus der Feuerwehr Rum ein feierlicher Ausklang der Fahrzeugweihe statt. Hier gibt es auch die Möglichkeit, die neue Drehleiter genau unter die Lupe zu nehmen bzw. die ein oder andere schwindeleregende Fahrt zu wagen.