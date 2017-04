Antonio Fian & Kollegium Kalksburg im Kulturlabor

Jetzt ist es ja auch schon wieder bald einige Jahrln her, dass der Herr Fian begonnen hat, mit dem "WienerliedDinglDanglTrio" Kollegium Kalksburg zusammenzuarbeiten; und auch wenn diese die längste Zeit mit den Begriffen "zusammen" und vor allem "Arbeit" immer ihre profane Not hatten, so können die Damen und Herrn Publikum an diesem Abend die Früchte des nicht immer gerechten, aber fast immer gerechtfertigten Fianschen Zorns ernten und schön schauen was dabei herauskommt.

Zu Antonio Fian: „Fian ist in seinen Dramoletten extrem beleidigend, ungerecht, einseitig und gemein, schadenfroh, boshaft und auch bösartig, gewissermaßen alles, was beste Literatur auch sein soll." Gustav ErnstZu Kollegium Kalksburg: „Aus flaschengrünen Pathos-Splittern, präalkoholischer Aggression, postalkoholischer Weinerlichkeit und exzessivem Selbstmitleid erwuchsen monströse Wiener Gestalten, wie man sie seit den seligen Tagen eines Helmut Qualtinger nicht mehr vorgeführt bekam." – Samir H. KöckTermin: Donnerstag, 11. Mai 2017, 20:30 Uhr, Kulturlabor Stromboli Hall.