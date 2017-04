Bauernmarkt in der Unteren Lend

AT

Hall in Tirol

, 6060 Hall in Tirol AT

Untere Lend , 6060 Hall in Tirol AT

Jeden zweiten Freitag im Monat findet der Stadtteil-Bauernmarkt in der Unteren Lend statt. Der nächste Termin ist der 05. Mai 2017 – wie immer von 15:00 bis 18:00 Uhr.



Der Markt in der Lend findet seit Sommer 2016 statt und erfreut sich zunehmender Beliebtheit. Weiterhin bieten Erzeugerinnen und Produkt-Veredler aus der Region ihre Schmankerln bei der Nepomuk-Kapelle (Untere Lend Ecke Glashüttenweg) an. Zum Verkauf und zur Verkostung stehen Speck, Käse, Wurst, hausgemachtes Brot, Senf, Pesto, Weine und Brände sowie seit diesem Jahr neu, spanische Feinkost.