Digivisionsschau von Ing. Alfred Schestak

Ein Besuch in diesen drei Städten im Osten Frankreichs ist das Ziel dieser Reise. Einen Höhepunkt in Beaune stellt der Besuch des Hotel-Dieu dar. Es ist ein ehemaliges Krankenhaus, das 1443 gegründet und bis 1971 als Hospital genutzt wurde. Dijon hat einen sehr gut erhaltenden Altstadtkern mit einer zentral gelegenen Markthalle. In der Cathédrale Saint Bénigne muss man auf alle Fälle die ca. 1.000 Jahre alte Krypta besuchen. Bei der Èglise Notre-Dame fasziniert die reich geschmückte Fassade. Im Herzogspalast Palais des ducs de Bourgogne, der ein Ensemble mehrerer historischer Gebäude aus dem 14., 15. und 18. Jahrhundert darstellt, befinden sich ein einzigartiges Museum und die restaurierten Gräber der Herzöge von Burgund. Etwas außerhalb kann man die Ruinen der Kartause von Champmol mit dem einzigartigen Moses-Brunnen bewundern. Strasbourg hat viele unterschiedliche Gesichter. Neben den modernen Gebäudekomplexen der EU taucht man in der von der Ill umflossenen Altstadt in den romanischen Teil ein. Das Münsterviertel im Zentrum wird vom mächtigen Liebfrauenmünster mit seiner reich geschmückten Fassade beherrscht. Weiter gelangt man nach La Petite France – dem wohl charmantesten Stadtviertel mit seinen zahlreichen Fachwerkhäusern.



Termin: Montag, 29. Mai 2017, 19:30 Uhr, Barocker Stadtsaal Hall.