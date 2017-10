Go Litely's "Friday the 13th Bash"

, Krippgasse 11 , 6060 Hall in Tirol AT

Am Freitag, den 13. Oktober 2017 sorgen Go Litely mit ihrem "Friday the 13th Bash" ab 21:00 Uhr im Kulturlabor Stromboli in Hall in Tirol für gute Stimmung.



Bei Go Litely handelt es sich um "Tyrolean Hip-Rock": Sprechgesang mit groovigen Beats und einer Fusion aus Hip Hop, Funk und Rock.



Selbstironische, lustige aber auch kritische Texte, ein abwechslungsreiches Programm und verdammt gute Stimmung sind die Markenzeichen der Tiroler Alpenrapper, die jede Location zum Wippen bringen.