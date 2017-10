Konzerterlebnisse im stilvollen Ambiente der Burg Hasegg: „Local Objects“

, 6060 Hall in Tirol AT

Burg Hasegg , 6060 Hall in Tirol AT

„Local Objects“ am Samstag, 28.Oktober 2017 um 20 Uhr in der Burg Hasegg.

Zsófia Boros Gitarrenspiel ist feinsinnig und zurückhaltend, untermalt mit einer melancholischen Note. Das Feinsinnige in Ihrem Spiel entfaltet sich bei genauem Hören als stille Virtuosität. Ihre Zurückhaltung entsteht ganz natürlich aus dem Wissen um die eigene Fähigkeit mit dem Instrument eine Einheit zu bilden, um so Virtuosität nie über die Musik zu erheben.

Die Melancholie der Zsófias Boros ist süß, bittersüß; ihre Darbietung schärft Konzentration und Wahrnehmung und die dadurch entstehende feine Schwingung erzeugt ein zartes Glücksgefühl.



Die in Wien lebende ungarische Musikerin hat bei ECM New Series eine neue Heimat gefunden.