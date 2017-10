Milser Pferdeherbst vom 26.10.2017 – 29.10.2017

An vier Tagen steht Mils ganz im Zeichen des Pferdes: Im Rahmen des Milser Pferdeherbstes am Pferdehof Tiefenthaler erwartet Interessierte ein spannendes Programm!



Hier einige Details dazu:



Donnerstag, 26. Oktober 2017



11:00 Uhr: Offizielle Eröffnung mit Frühschoppen (Franz Posch und seine Innbrüggler)

15:00 Uhr: Schauvorführungen pferdehaltender Betriebe aus der Region



Freitag, 27. Oktober 2017



19:00 Uhr: Große „Pferdeherbst Gala“ – Kultur und Brauchtum in Verbindung mit dem Pferd

Auslosung der Teams für den Wettbewerb am Samstag

Ausstellung der Milser Künstler, Trachtenmodenschau, Verpflegung mit regionalen Schmankerln vom Reschenhof



Samstag, 28. Oktober 2017



ab 10:00 Uhr: Freier Pferdemarkt der unterschiedlichsten Pferderassen

10:00 Uhr: Vorführungen mit alten landwirtschaftlichen Geräten

11:00 Uhr: Schauprogramm mit dem Tiroler Noriker

13:00 Uhr: Teambewerb der Gespannfahrer und Geländereiten

Kinderprogramm für kleine Pferdefans



Sonntag, 29. Oktober 2017



11:00 Uhr: Festumzug mit Brauchtumsgruppen und Pferdefreunden aus den verschiedenen Landesteilen

Im Anschluss Festbetrieb am Pferdehof Tiefenthaler!