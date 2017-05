Naturpark Karwendel zu Gast in Hall

, 6060 Hall in Tirol AT

Wenn der Frühling ins Gebirge Einzug hält, präsentiert sich der größte Naturpark Österreichs in der Haller Altstadt und eröffnet gemeinsam mit zahlreichen Partnern die Saison. Heuer findet die Veranstaltung, die sich speziell an Familien und NaturliebhaberInnen richtet, am Samstag, den 20. Mai 2017, zwischen 9:00 und 13:00 Uhr statt. Auch in diesem Jahr wird die Veranstaltung nach den strengen green-event Kriterien umgesetzt.



In bewährter Weise präsentieren sich die 5 Tiroler Naturparke bei dieser Veranstaltung und mit AlpPine Spirits, den Herstellern des Latschenlikörs, der ersten Naturpark-Spezialität ist wieder ein neuer Partner mit dabei. Ein buntes Familienprogramm wartet auf alle Besucher.