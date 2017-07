OrgelSPIEL mit Elias Praxmarer

, 6060 Hall in Tirol AT

Herz-Jesu-Basilika , 6060 Hall in Tirol AT

Am 22. Juli 2017 findet von 11:00 bis 11:30 Uhr in der Haller Herz-Jesu-Basilika am Stiftsplatz das letzte OrgelSPIEL mit dem jungen Tiroler Organisten Elias Praxmarer statt. Er wird unter anderem Kompositionen von Gibbons, Frescobaldi, Böhm und J.S. Bach spielen – jene Musik, die aus der Zeit stammt, in der das Haller Damenstift eines der Zentren geistlicher Musik war.