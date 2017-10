Roland Düringer mit „Der Kanzler“ im FoRum

Rechtzeitig zur Nationalratswahl präsentiert Roland Düringer am 24. Oktober 2017 sein neues Kabarett-Programm „Der Kanzler“ erstmals in Tirol. Und es ist wieder ein typischer „Düringer“: bitterböse und doch so nah an der Realität. Zum Lachen UND zum Weinen. Morgengrauen über den Dächern der Stadt. Die Vögel begrüßen den neuen Tag, aber heute

Morgen geht die Sonne unter. Der Kanzler, einst Hoffnungsträger der Partei, wird am Abend nach verlorener Wahl der Politik den rückgratlosen Rücken kehren. Den Feind in den eigenen Reihen, eine hochbezahlte, aber unglückliche Markenpositionierung und eine dreibeinige Hündin - mehr brauchte es nicht für einen Erdrutschsieg. Karten überall bei Ö-Ticket.