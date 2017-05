, Stadtgraben 17 , 6060 Hall in Tirol AT

Kurhaus Hall , Stadtgraben 17 , 6060 Hall in Tirol AT

Googlen, Bilder per WhatsApp verschicken oder Rezepte im Internet suchen: Auch viele Personen im fortgeschrittenen Alter haben die neuen Medien für sich entdeckt. "SeniorInnen in der digitalen Welt" ist auf der BildungOnline International, welche vom 23. bis 24. Mai 2017 im Kurhaus in Hall stattfindet, ein Thema. Beim SeniorInnentag am Dienstag, den 23. Mai 2017 ab 10 Uhr, gibt es zahlreiche Informationsmöglichkeiten, Fachvorträge sowie einen Workshop für den richtigen Umgang mit dem Smartphone. Interessierte sind herzlich eingeladen. Der Eintritt ist frei. Um Anmeldung bis spätestens 19. Mai 2017 telefonisch unter 0699/109 88 792 oder per E-Mail an felix.dezordo@tirol.gv.at wird gebeten.