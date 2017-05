Stimmsalz im Gospelfieber

, Schönegg , 6060 Hall in Tirol AT

Pfarrkirche St. Franziskus , Schönegg , 6060 Hall in Tirol AT

Der Chor Stimmsalz aus Hall, Garant für mitreißende Darbietung schöner Chormusik, ist demnächst in der Pfarre St. Franziskus in Schönegg/Hall mit Gospels und Spirituals zu hören. Unter der Gesamtleitung von Chorleiterin Maria Luise Senn-Drewes leihen die Sänger und Sängerinnen, teils mit Band und teils a cappella, den bewegten Geschichten der afroamerikanischen Bevölkerung ihre Stimmen. So sprühen diese Lieder vor Lebendigkeit, großer Spiritualität und Hoffnung auf Erlösung im Jenseits. Mit der gebürtigen Amerikanerin Gail Anderson hat sich Stimmsalz eine besondere Sängerin als Special Guest geladen. Restkarten an der Abendkassa (ab 19:30 Uhr geöffnet), es werden auch Stehplätze angeboten (10 Euro). Termin: 18. Mai und 19. Mai 2017, 20 Uhr, Pfarrkirche St. Franziskus Schönegg/Hall.