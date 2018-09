Unehrlichkeit = Diebstahl auf der Aldranser Alm !

16.09.2018, 15:42 Uhr

Wie viele andere Tiroler Almen bietet auch die Aldranser Alm ein ganz besonderes Service für Wanderer und auch andere Besucher an . Im kühlen Almbrunnen stehen Getränke in einer Kiste an den Ruhetagen zur Verfügung und man findet auch ein Schild mit den Preisen und einer Kassa vor, worin an das Geld für die Konsumation einwirft.Aber leider gibt es immer mehr die dieses Service schamlos ausnutzen und gar kein Geld oder nur Kupfermünzen einwerfen. Diebstahl ist das auf jeden Fall!"Was ist nur los am Berg? In den letzten Jahren hat das einwandfrei funktioniert, doch offensichtlich ist es aus mit der Ehrlichkeit. Damit auch am Ruhetag niemand verdurstet, hab ich eine volle Kiste Getränke in den Brunnen gestellt = 20 Getränke, hab die Tafel schön beschriftet - € 2,-- pro Flasche - und was hab ich heute früh vorgefunden? 17 leere Flaschen und - siehe Foto. Sorry, liebe Gäste, aber das war dann wohl das letzte Mal, ich bin keine karitative Einrichtung." so eine verärgerte Pächterin Irmgard Wiener.Ein Lokalaugenschein und Gespräche mit den anwesenden Gästen hat ganz klar auch mit teils wirklich klaren Worten, dass das auf der Alm ein um es neudeutsch zu sagen "No-Go" ist.Eine junge Mountainbikerin brachte es auf den Punkt "Lieber werfe ich fünf Euro in die Kasse wenn ich kein Kleingeld habe als unverschämt - nichts!!"