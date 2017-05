Sportstars bei Eröffnung von Therapiezentrum in Rum

02.05.2017, 09:44 Uhr

Seit 1986 gibt es die Sporttherapie Huber. Begonnen in einer kleinen Garçonnière in Innsbruck, mauserte sich das Unternehmen bis heute zu einem Betrieb mit 26 Mitarbeitern und einem Leistungsspektrum welches seinesgleichen sucht.Beim Tag der offenen Tür konnten die Besucher Therapie- und Trainingsmöglichkeiten erfahren, sowie Informationen zu Gang-und Laufanalyse, zur Kreuzbandtestbatterie "Back in Action" und dem Beweglichkeits- und Stabilitätstest „Functional Movement Screen“ einholen.Bekannte Profisportler z.B. Beat Feuz, Fritz Dopfer, Kira Grünberg und Andreas Haider-Maurer standen persönlich vor Ort für Autogramme und Tipps zur Verfügung.Zahlreiche Besucher gaben sich ein Stelldichein und besuchten die neuen Räumlichkeiten!Am Abend feierte das Team der Sporttherapie Huber und Mair mit Ärzten, langjährigen Partnern, Sportler und Freunden die Neueröffnung.