!!!! BIG BAND INNSBRUCK - 20 Jahre Jubiläum !!!!

20 Jahre BIG BAND Innsbruck ….. und kein bisschen leise!Seit über 20 Jahren bereichert die BIG BAND Innsbruck bereits die Tiroler Musikwelt und anlässlich dieses Jubiläums erwartet nun alle Freunde des klassischen Big-Band-Sounds eine tolle Überraschung!Dazu der musikalische Leiter Thomas Ramsl: “Das muss gefeiert werden - ein musikalisches Geschenk an all unsere Fans am Freitag, 20.10.2017 um 20 Uhr im Veranstaltungszentraum “FoRum“ (Rathausplatz 1 in 6063 Rum)!Motto: „ StreetLife“

Die BIG BAND Innsbruck freut sich, gemeinsam mit Startrompeter Ingolf Burkhardt (als Mitglied der NDR Big Band und der Gruppe “Jazul“ gehört er zu den Besten seines Faches), Hits von Joe Sample und den Crusaders in bemerkenswerten Swing - und Funkgrooves für Sie zum Besten zu geben! Weiters werden bekannte Songs von Diane Schuur, Frank Sinatra und Count Basie mit weiteren musikalischen Gästen im typischen Big-Band-Sound zu hören sein.“Karten bei Ö-Ticket erhältlich!